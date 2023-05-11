Всемирно известная американская группа Imagine Dragons обязательно даст концерт в Украине после завершения полномасштабной войны и победы нашего государства.

Об этом рассказал режиссер группы Тай Арнольд в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

Imagine Dragons планировали дать концерт в Киеве в начале июня прошлого года, однако отменили его из-за войны. Арнольд заверил, что группа обязательно выступит в Украине.

– Точно будет (концерт, — Ред.) после победы. Абсолютно точно. Imagine Dragons – большие фанаты Украины, и они очень хотят приехать сюда, – подчеркнул он.

Тай Арнольд также рассказал детали о снятом в Украине видеоклипе на песню Crushed, режиссером которого он выступил. Съемка видео происходила в разрушенном селе Новогригоровка Николаевской области, а его героем стал 14-летний украинский мальчик Саша.

По словам Арнольда, идея клипа возникла, когда он ездил по Украине как волонтер. Режиссер почувствовал необходимость как-то помочь нашей стране.

– Я режиссер, и единственная вещь, которую я могу делать хорошо, – это снимать видео. Я был с украинскими друзьями в южном регионе, возле Николаева. Мы занимались волонтерством: доставляли в села необходимые вещи, еду и т.д. Это была зима, было холодно. И в одном из сел, в которое мы приехали, я встретил Сашу. Все села вокруг были повреждены из-за войны, я был шокирован увидеть это. Мы ходили с Сашей по селу, разговаривали с ним, и я начал его снимать, — вспомнил режиссер.

Он добавил, что до сих пор поддерживает связь с мальчиком, история которого – “одна из тысяч, которые переживают люди в этой войне”.

Тай Арнольд отметил, что с помощью видеоклипа Imagine Dragons хотели донести миру ужасные реалии, в которых ежедневно живут украинцы.

– Imagine Dragons очень поддерживают Украину. Я думаю, этим видео мы хотели показать миру, с какой постоянной войной сталкиваются обычные украинские жители. Мы хотели показать, как война влияет на людей, — заявил режиссер.

Он добавил, что во время поездок по Украине его больше всего поразили украинцы, которые, несмотря на потери во время войны, помогают другим, волонтерят и спасают жизни. По словам Арнольда, это его вдохновило.

Стоит отметить, что Imagine Dragons являются амбассадорами платформы United24. Они сняли видеоклип для поддержки восстановления Украины.

Как проинформировала в эфире телемарафона координатор проекта United24 Ярослав Гресь, закрытая премьера клипа состоялась на саммите к годовщине создания инициативы United24, который прошел 5 мая в Киеве.

– Благодаря этой мощной работе мир вновь и вновь будет видеть последствия российского вторжения в Украину, – заявила она.

Гресь уточнила, что на всех платформах, где опубликована эта музыкальная работа, есть ссылки на пожертвования для United24 на восстановление Украины. Так что люди со всего мира могут смотреть клип и сразу делать донаты. В данный момент видео набрало более миллиона просмотров.

Ярослава Гресь также напомнила, что Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения РФ высказывали очень четкую позицию и поддерживали нашу страну. А режиссер группы Тай Арнольд провел в Украине уже более трех месяцев и даже встречал Новый год в Бахмуте, с украинскими военными.