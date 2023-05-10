Всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на пісню Crushed, присвячений Україні.

Ролик починається з вибухів і білого напису Ukraine 2023 на чорному тлі. Далі йдуть кадри руйнувань та історія 14-річного хлопчика Сашка, який прожив у російській окупації п’ять місяців і разом із сім’єю втратив усе.

Кадри в кліпі зі зруйнованого села Новогригорівка Миколаївської області.

– Наше відео Crushed, зняте на передовій в Україні. Воно іде за Сашею, маленьким хлопчиком, який місяцями піддавався обстрілам у своєму місті, – йдеться в описанні під кліпом.

Imagine Dragons акцентували увагу на тому, що таких дітей, як Саша, в Україні тисячі. І всі вони потребують допомоги, а тому гурт закликав донатити United24.

– Ми єдині з нашими українськими друзями. Ми любимо і підтримуємо всіх вас, – йдеться наприкінці ролика.

Нагадаємо, що Imagine Dragons є амбасадорами платформи United24. Вони просувають напрям Медична допомога.

Також колектив із перших днів війни підтримує Україну, про що говорить на весь світ.