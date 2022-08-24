Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons з’явився на концерті до Дня Незалежності України.

Колектив вийшов на зв’язок онлайн та заспівав пісню Believer для українців, зазначивши, що вони солідарні з нами та хочуть миру нашій країні. На момент виконання композиції вокаліст Ден Рейнольдс взяв у глядачів прапор України.

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– Цей момент значно важливіший, ніж усі пісні, які ми колись писали чи співали. Ми зараз тут. І сьогодні найважливіше те, що зараз у 2022 році йде війна. Досі триває війна. Вмирають діти, а міста спалюють. Ми дивимося, як наші брати та сестри втрачають надію, культуру, країну. Потрібно протестувати, не можна мовчати. Ми не мовчатимемо, ми не зупинимося, поки Україна не житиме в мирі, – сказав перед виступом Рейнольдс.

Він додав, що вони не зупиняться, доки Україна не святкуватиме свою незалежність, яка їй належить. Тому не перестануть говорити про війну в нашій країні.

Зазначимо, що гурт активно підтримує Україну та наших громадян. У серпні Imagine Dragons розпочали світове турне на підтримку України.

Також вони сприятимуть збирати кошти для глобальної платформи допомоги Україні, яка була запущена у травні 2022 року, а також популяризувати напрямок Медична допомога.