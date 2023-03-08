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Тобі не соромно? Старшу доньку Олі Полякової захейтили за напис під фото з Парижа

8 Березня 2023, 12:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тобі не соромно? Старшу доньку Олі Полякової захейтили за напис під фото з Парижа

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша нарвалася на критику через неоднозначний підпис під знімками з Парижа.

Так, у Франції Маша разом зі своїм бойфрендом Артуром вирішила зустріти своє повноліття. Звідти вона поділилася кількома кадрами в Instagram. На першому знімку Полякова позує на тлі Ейфелевої вежі, на іншому – на тлі архітектурної пам’ятки разом із коханим.

Маша Полякова

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– Хочу жити, а не виживати, – написала під фото донька артистки.

Не всі користувачі мережі сприйняли підпис Маші, яким вона спровокувала шквал негативу в коментарях.

  • Так, у Парижі вижити не легко.
  • В Україні кожна звичайна українська сім’я хоче жити, а не виживати.
  • Це хто там виживає? Тобі не соромно?
  • Навіщо таке писати під постом?
  • У цей час в Україні йде Велика Вітчизняна Визвольна війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що донька співачки не витримала хвилю критики, а тому видалила фото зі свого профілю.

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Це не вперше, коли Маша наривається на критику. Раніше Оля Полякова заступилася за свою доньку, на яку накинулися хейтери за фото з Лондона.

Фото: Маша Полякова

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Оля Полякова
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