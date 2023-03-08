Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша нарвалася на критику через неоднозначний підпис під знімками з Парижа.
Так, у Франції Маша разом зі своїм бойфрендом Артуром вирішила зустріти своє повноліття. Звідти вона поділилася кількома кадрами в Instagram. На першому знімку Полякова позує на тлі Ейфелевої вежі, на іншому – на тлі архітектурної пам’ятки разом із коханим.
– Хочу жити, а не виживати, – написала під фото донька артистки.
Не всі користувачі мережі сприйняли підпис Маші, яким вона спровокувала шквал негативу в коментарях.
- Так, у Парижі вижити не легко.
- В Україні кожна звичайна українська сім’я хоче жити, а не виживати.
- Це хто там виживає? Тобі не соромно?
- Навіщо таке писати під постом?
- У цей час в Україні йде Велика Вітчизняна Визвольна війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів, – пишуть користувачі мережі.
Варто зазначити, що донька співачки не витримала хвилю критики, а тому видалила фото зі свого профілю.
Це не вперше, коли Маша наривається на критику. Раніше Оля Полякова заступилася за свою доньку, на яку накинулися хейтери за фото з Лондона.
Фото: Маша Полякова