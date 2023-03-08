Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша нарвалася на критику через неоднозначний підпис під знімками з Парижа.

Так, у Франції Маша разом зі своїм бойфрендом Артуром вирішила зустріти своє повноліття. Звідти вона поділилася кількома кадрами в Instagram. На першому знімку Полякова позує на тлі Ейфелевої вежі, на іншому – на тлі архітектурної пам’ятки разом із коханим.

Зараз дивляться

– Хочу жити, а не виживати, – написала під фото донька артистки.

Не всі користувачі мережі сприйняли підпис Маші, яким вона спровокувала шквал негативу в коментарях.

Так, у Парижі вижити не легко.

В Україні кожна звичайна українська сім’я хоче жити, а не виживати.

Це хто там виживає? Тобі не соромно?

Навіщо таке писати під постом?

У цей час в Україні йде Велика Вітчизняна Визвольна війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що донька співачки не витримала хвилю критики, а тому видалила фото зі свого профілю.

Це не вперше, коли Маша наривається на критику. Раніше Оля Полякова заступилася за свою доньку, на яку накинулися хейтери за фото з Лондона.

Фото: Маша Полякова