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Ніхто не допоміг: Оля Полякова розлютилася через байдужість українців у Буковелі

13 Лютого 2023, 13:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова розсердилася на українців через їхню байдужість до її доньки Аліси. Дівчинка впала, катаючись на лижах у Буковелі, проте їй ніхто не запропонував допомогу.

Своє обурення Оля висловила в Instagram-stories, зазначивши, що їй довелося підніматися з низу, щоб допомогти доньці в той час, як інші просто проїжджали повз.

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– Знаєте, все добре в Буковелі крім одного. Впала дитина, лижі, жодна людина не допомогла, жодна… Просто їдуть і все. У всьому світі якщо людина падає, то йому допомагають інші. Тут дитина впала і всім наср** и. Ось це такі українці? Які допомагають одне одному? Щось по-моєму може це не про тих українців, – розгнівано сказала Полякова.

Також артистка показала, як катається на лижах разом із доньками – Алісою і Марією. Самі дівчатка живуть в Лондоні, очевидно, наразі канікули, тому зіркова мама по-максимуму проводить із ними час.

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Буковель Оля Полякова
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