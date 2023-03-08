Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша нарвалась на критику из-за неоднозначной подписи под снимками с Парижа.

Так, во Франции Маша вместе со своим бойфрендом Артуром решила встретить свое совершеннолетние. От туда она поделилась несколькими кадрами в Instagram. На первом снимке Полякова позирует на фоне Эйфелевой башни, на другом – на фоне архитектурного памятника вместе с возлюбленным.

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– Хочу жить, а не выживать, – написала под фото дочь артистки.

Не все пользователи сети восприняли подпись Маши, которой она спровоцировала шквал негатива в комментариях.

Да, в Париже выжить нелегко.

В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать.

Это кто там выживает? Тебе не стыдно?

Зачем такое писать под постом?

В это время в Украине идет Великая Отечественная Освободительная война украинского народа против российско-фашистских оккупантов, – пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что дочь певицы не выдержала волну критики, а потому удалила фото со своего профиля.

Это не первый раз, когда Маша нарывается на критику. Ранее Оля Полякова заступилась за свою дочь, на которую накинулись хейтеры за фото из Лондона.

Фото: Маша Полякова