Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Тебе не стыдно? Старшую дочь Оли Поляковой захейтили за надпись под фото из Парижа

8 марта 2023, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тебе не стыдно? Старшую дочь Оли Поляковой захейтили за надпись под фото из Парижа

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша нарвалась на критику из-за неоднозначной подписи под снимками с Парижа.

Так, во Франции Маша вместе со своим бойфрендом Артуром решила встретить свое совершеннолетние. От туда она поделилась несколькими кадрами в Instagram. На первом снимке Полякова позирует на фоне Эйфелевой башни, на другом – на фоне архитектурного памятника вместе с возлюбленным.

Маша Полякова

Сейчас смотрят

– Хочу жить, а не выживать, – написала под фото дочь артистки.

Не все пользователи сети восприняли подпись Маши, которой она спровоцировала шквал негатива в комментариях.

  • Да, в Париже выжить нелегко.
  • В Украине каждая обычная украинская семья хочет жить, а не выживать.
  • Это кто там выживает? Тебе не стыдно?
  • Зачем такое писать под постом?
  • В это время в Украине идет Великая Отечественная Освободительная война украинского народа против российско-фашистских оккупантов, – пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что дочь певицы не выдержала волну критики, а потому удалила фото со своего профиля.

Читайте также:
Оля ПоляковаНикто не помог: Оля Полякова разозлилась из-за равнодушия украинцев в Буковеле

Это не первый раз, когда Маша нарывается на критику. Ранее Оля Полякова заступилась за свою дочь, на которую накинулись хейтеры за фото из Лондона.

Фото: Маша Полякова

Теги
Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь