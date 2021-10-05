Українська співачка Тіна Кароль вразила розтяжкою, виконавши незвичайний трюк.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому продемонструвала неймовірну гнучкість тіла.

У синьому обтислому костюмі Тіна виконала трюк, закинувши випрямлену ногу за голову.

Як завжди, шанувальники закидали Тіну компліментами у коментарях. Підписники зазначили, що співачка не перестає їх дивувати.

Приклад для наслідування!

Нічого собі, яка вона крута!

Тіна із пластиліну.

Круто!

Шок-контент!

Досконалість у всьому!

Тіна, ти дивовижна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах. Вона зізналася, що відтепер кожен її ранок супроводжується цією дією. Практикувати цвяхостояння Тіна почала лише цього року.

Крім цього, Кароль підтримує свою спортивну форму стрибками на скакалці. Вона може стрибати 40-45 хвилин без перерви, але досягти такого результати їй вдалося лише завдяки регулярним тренуванням.

Її улюблений вид стрибків – прокручування рук і скакалки через присідання.

Така трансформація у спорті допомагає Кароль навіть у концертній діяльності. Завдяки витримці і тренуванням вона без втоми та задишки може співати наживо кілька концертів на день.