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Тина из пластилина: Кароль поразила фанатов растяжкой

5 октября 2021, 15:51 Валентина Чорна
Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль поразила растяжкой, выполнив необычный трюк.

В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором продемонстрировала невероятную гибкость тела.

В синем обтягивающем костюме Тина исполнила трюк, закинув выпрямленную ногу за голову.

Как всегда, поклонники забросали Тину комплиментами в комментариях. Читатели отметили, что певица не перестает их удивлять.

  • Пример для подражания!
  • Ничего себе, какая она крутая!
  • Тина из пластилина.
  • Круто!
  • Шок-контент!
  • Совершенство во всем!
  • Тина, ты удивительная, — пишут в комментариях.

Недавно Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях. Она призналась, что отныне каждое ее утро сопровождается этим действием. Практиковать гвоздестояние Тина начала только в этом году.

Кроме этого, Кароль поддерживает свою спортивную форму прыжками на скакалке. Она может прыгать 40-45 минут без перерыва, но достичь такого результаты ей удалось лишь благодаря регулярным тренировкам.

Ее любимый вид прыжков — прокрутка рук и скакалки через приседания.

Такая трансформация в спорте помогает Кароль даже в концертной деятельности. Благодаря выдержке и тренировкам она без усталости и одышки может петь вживую несколько концертов в день.

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