Украинская певица Тина Кароль поразила растяжкой, выполнив необычный трюк.

В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором продемонстрировала невероятную гибкость тела.

В синем обтягивающем костюме Тина исполнила трюк, закинув выпрямленную ногу за голову.

Как всегда, поклонники забросали Тину комплиментами в комментариях. Читатели отметили, что певица не перестает их удивлять.

Пример для подражания!

Ничего себе, какая она крутая!

Тина из пластилина.

Круто!

Шок-контент!

Совершенство во всем!

Тина, ты удивительная, — пишут в комментариях.

Недавно Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях. Она призналась, что отныне каждое ее утро сопровождается этим действием. Практиковать гвоздестояние Тина начала только в этом году.

Кроме этого, Кароль поддерживает свою спортивную форму прыжками на скакалке. Она может прыгать 40-45 минут без перерыва, но достичь такого результаты ей удалось лишь благодаря регулярным тренировкам.

Ее любимый вид прыжков — прокрутка рук и скакалки через приседания.

Такая трансформация в спорте помогает Кароль даже в концертной деятельности. Благодаря выдержке и тренировкам она без усталости и одышки может петь вживую несколько концертов в день.