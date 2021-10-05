Украинская певица Тина Кароль поразила растяжкой, выполнив необычный трюк.
В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором продемонстрировала невероятную гибкость тела.
В синем обтягивающем костюме Тина исполнила трюк, закинув выпрямленную ногу за голову.
Как всегда, поклонники забросали Тину комплиментами в комментариях. Читатели отметили, что певица не перестает их удивлять.
- Пример для подражания!
- Ничего себе, какая она крутая!
- Тина из пластилина.
- Круто!
- Шок-контент!
- Совершенство во всем!
- Тина, ты удивительная, — пишут в комментариях.
Недавно Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях. Она призналась, что отныне каждое ее утро сопровождается этим действием. Практиковать гвоздестояние Тина начала только в этом году.
Кроме этого, Кароль поддерживает свою спортивную форму прыжками на скакалке. Она может прыгать 40-45 минут без перерыва, но достичь такого результаты ей удалось лишь благодаря регулярным тренировкам.
Ее любимый вид прыжков — прокрутка рук и скакалки через приседания.
Такая трансформация в спорте помогает Кароль даже в концертной деятельности. Благодаря выдержке и тренировкам она без усталости и одышки может петь вживую несколько концертов в день.