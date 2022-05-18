29 травня, у День Києва, пройде другий благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar у столицях Німеччини та України. Захід буде присвячений мужньому українському опору впродовж трьох місяців незламної боротьби проти РФ.

Мета заходу залишається тією самою – привернути увагу світової спільноти до трагічних подій, що відбуваються в нашій країні, та зібрати кошти для закупівлі медичного обладнання, за допомогою якого надають допомогу пораненим та постраждалим.

Організатори заходу зазначають, що Київ – серце України, яке ніколи не буде завойоване. Ключові меседжі проєкту – #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Серед учасників Save Ukraine #StopWar Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші зірки.

Артисти виступатимуть живим звуком із Києва, а також із його міста-побратима Берліна. Ведучими заходу стануть Тимур Мірошниченко та Маша Єфросиніна.

Благодійний телемарафон ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стримінгові платформи та соцмережі.

В Україні подивитися захід можна в рамках марафону Єдині новини. Тривалість – дві години.

Нагадаємо, що перший благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar пройшов 27 березня у Варшаві. Під час нього було зібрано понад 40 млн грн для вирішення гуманітарних проблем, викликаних російсько-українською війною.