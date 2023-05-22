Представники принца Гаррі спростували чутки про володіння номером у готелі, куди герцог нібито тікає від дружини. Йдеться про приміщення в розкішному готелі неподалік від будинку Гаррі та Маркл у Монтесіто.

Так, усе почалося із заяв видання The Sun, де йшлося про окрему нерухомість, куди принц ішов, коли йому потрібно було побути на самоті. Для цього він нібито є членом закритого клубу San Vicente Bungalows, де суворі вимоги приймання. Відомо, що в готелі San Vicente Bungalows є свої правила безпеки для конфіденційності гостей – наприклад, заборонено користуватися фотоапаратами.

При вході на камери смартфонів гостей ліпляться наліпки, заборонено обговорювати побачене в готелі, а також заборонено наближатися до інших клієнтів.

Представники Гаррі заявили, що “це неправда”. Сам герцог ніяк не прокоментував заяви у ЗМІ.

У сім’ї принца можуть бути труднощі – разом із Меган вони виховують 4-річного сина Арчі та 1-річну Лілібет.

Нагадаємо, що Гаррі приїхав на коронацію Чарльза III без Маркл, де її не дуже хотіли бачити. Дружина герцога залишилася з дітьми в США – це цілком очікувано, з огляду на публічну неприязнь королівської сім’ї до дружини принца.