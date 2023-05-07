Принц Гаррі покинув Велику Британію менш ніж за годину після коронації Чарльза III. Усе заради дня народження сина Арчі, якому 6 травня виповнилося 4 роки.

Герцога помітили в аеропорту Гітроу, звідки він полетів до Каліфорнії. Він пробув на батьківщині трохи більше 24 годин.

Перед коронацією батька Гаррі провів ніч у котеджі Фрогмор, звідки Чарльз III вигнав його і його дружину Меган Маркл на початку 2023 року, щоб віддати маєток Ендрю.

Поки герцог повертався до США, королівська сім’я тішилася на публіці на балконі Букінгемського палацу разом із Чарльзом III. Раніше інсайдер заявляв, що Гаррі нізащо не запросили б на балкон, хоч король і любить свого сина. У підсумку, герцогу так і не запропонували залишитися надовше.

Нагадаємо, що на коронацію Чарльза III Гаррі прилетів один – Меган Маркл залишилася вдома. Це також пов’язано з днем народження сина Арчі.

Коронація Чарльза III пройшла без несподіванок. Захід на понад 2 тис. гостей пройшов заплановано. Разом із Чарльзом коронували і його дружину Каміллу.