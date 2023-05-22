Представители принца Гарри опровергли слухи о владении номера в отеле, куда герцог якобы убегает от жены. Речь идет о помещении в роскошном отеле неподалеку от дома Гарри и Маркл в Монтесито.

Так, все началось с заявлений издания The Sun. Там шла речь об отдельной недвижимости, куда принц уходил, когда ему нужно было побыть одному. Для этого он якобы является членом закрытого клуба San Vicente Bungalows, где строгие требования приема. Известно, что в отеле San Vicente Bungalows есть свои правила безопасности для конфиденциальности гостей — к примеру, запрещено пользоваться фотоаппаратами.

При входе на камеры смартфонов гостей лепятся стикеры, запрещено обсуждать увиденное в отеле, а также запрещено приближаться к другим клиентам.

Представители Гарри заявили, что “это неправда”. Сам герцог никак не прокомментировал заявления в СМИ.

В семье принца могут быть трудности — вместе с Меган они воспитывают 4-летнего сына Арчи и годичную Лилибет.

Напомним, что Гарри приехал на коронацию Чарльза III без Маркл, где ее не очень хотели видеть. Жена герцога осталась с детьми в США — это вполне ожидаемо, учитывая публичную неприязнь королевской семьи к супруге принца.