Протестувальники тримали плакати з написом Не мій король і демонстрували свою підтримку Меган, яка, за їхніми словами, є “принцесою сердець”.

Дружину принца Гаррі обрали не просто так. Акторка і син короля відмовилися від своїх привілеїв 2020 року і переїхали до США, щоб бути якомога далі від своїх близьких і преси.

До того ж за останні роки Гаррі та Меган активно критикують королівську сім’ю, розповідаючи все більше подробиць того, що відбувається в Букінгемському палаці. Пара стикалася з цькуванням, а за Гаррі й зовсім шпигували.

Меган Маркл також не з’явилася на коронації, тому вибір активістів припав на неї. Герцогиня залишилася в США, щоб відсвяткувати 4-річчя сина Арчі.

До речі, Гаррі покинув коронацію Чарльза III, щоб встигнути до свята свого сина. За менш ніж годину після урочистого процесу він уже був на шляху до своєї коханої та дітей.