Співак The Weeknd повернув своє справжнє ім’я в соцмережах. Тепер його сторінки з мільйонами фоловерів підписані як Ейбел Тесфає – саме так і звуть відомого музиканта.

Примітно, що артист уже 12 років відомий усьому світу як The Weeknd завдяки своїм хітам, зокрема й пісні The Blinding Lights.

Проте Ейбел заявив, що після виходу наступного альбому хоче вбити в собі The Weeknd, оскільки більше нема чого сказати світу від імені свого музичного его.

– Зараз я намагаюся скинути шкіру і відродитися. Від імені цього артиста я сказав усе, що міг, – раніше заявляв Тесфає.

Ейбел уже розповідав, як виник його псевдонім. Як виявилося, артист кинув школу, взяв матрац, пішов з дому на вихідні (Weekend) і не повернувся.

У назві The Weeknd відсутня літера e – це потрібно, щоб уникнути проблем з авторськими правами, оскільки вже існує гурт із такою назвою.

Проте не всі зірки виставляють на показ свої імена або близьких – нещодавно вдалося розкрити ім’я малюка Ріанни та A$AP Rocky. Минув майже рік від народження сина в сім’ї артистів, проте тільки зараз всі дізналися, що його звуть RZA Athelston Mayers, на честь продюсера, репера і лідера колективу Wu-Tang Clan RZA.