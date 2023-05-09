Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

The Weeknd хоче змінити ім’я: Намагаюся скинути шкіру і відродитися

9 Травня 2023, 16:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
The Weeknd
Джерело: Depositphotos

Музикант The Weeknd заявив про рішення змінити ім’я. Щоправда, йдеться лише про сценічний псевдонім, під яким його знає весь світ.

В інтерв’ю W Magazine артист зізнався, що готовий закрити розділ The Weeknd, щоб далі творити під своїм справжнім ім’ям. Наступний альбом буде останнім із випущених під альтер его.

– Я як і раніше буду займатися музикою. Найімовірніше просто як Ейбел, а може і як The Weeknd, але останнього я хочу вбити, і зроблю це врешті-решт. Зараз я намагаюся скинути шкіру і відродитися. Альбом, над яким я працюю, буде останнім від The Weeknd. Від імені цього артиста я сказав усе, що міг, – заявив Ейбел.

Про причини такого рішення артист прямо не сказав – можливо, музикант хоче, щоб The Weeknd пішов зі сцени на піку своєї популярності.

Нагадаємо, що 22 березня The Weeknd потрапив до Книги рекордів Гіннеса одразу з двома рекордами. Так, він досяг найбільшої кількості щомісячних слухачів на Spotify, а також має понад 100 млн активних слухачів на місяць.

Ще у 2016 році музикант мав найпопулярніший альбом у Spotify та найдовше тримався в чартах Billboard’s Hot 100.

Читайте також:
репер ДрейкОбійшов Емінема і The Weeknd: Дрейк став найпопулярнішим музикантом 2022

Теги
The Weeknd
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь