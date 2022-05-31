Канадський репер Дрейк став найпопулярнішим артистом 2022 року. Музиканту вдалося обійти інших всесвітньо відомих зірок – Тейлор Свіфт, Емінема та Каньє Веста.

Про це повідомляє сервіс Chart Data, який аналізує популярність музикантів та їхньої творчості на різних популярних платформах. Дані про прослуховування надають Billboard, Soundscan, Mediatraffic.

Так, лише за 5 місяців 2022 року музику Дрейка послухали понад 3 млрд разів. Друге місце за американським репером YoungBoy Never Broke Again – 2,8 млрд прослуховувань.

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Трійку лідерів замикає американська співачка Тейлор Свіфт – 2,5 млрд.

Четверте місце знову за репером – творчість Juice WRLD прослухали у 2022 році 2,2 млрд разів. П’яте місце за унікальним музикантом The Weeknd – 2 млрд.

На шостому місці розташувався Каньє Вест – 1,9 млрд прослуховувань, а на сьомому – Lil Durk з позначкою в 1,7 млрд.

Восьме місце за виконавцем кантрі Морганом Волленом – 1,7 млрд. Дев’яте за Емінемом з позначкою в 1,5 млрд. Замикає рейтинг Future – ті ж самі 1,5 млрд.

У 2022 Дрейк також визнаний Артистом року на думку музичної премії Billboard Music Awards 2022 – він здобув перемогу в п’яти номінаціях. Його також визнали найкращим реп-виконавцем, а його альбом Certified Lover Boy також отримав нагороду.