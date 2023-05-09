Музыкант The Weeknd заявил о решении сменить имя. Правда, речь идет только о сценическом псевдониме, под которым его знает весь мир.

В интервью W Magazine артист признался, что готов закрыть раздел The Weeknd, чтобы дальше творить под своим настоящим именем. Следующий альбом станет последним из выпущенных под альтер-эго.

— Я по-прежнему буду заниматься музыкой. Скорее всего, просто как Эйбел, а может и как The Weeknd, но последнего я хочу убить, и сделаю это в конце концов. Сейчас я пытают сбросить кожу и возродиться. Альбом, над которым я работаю, будет последним от The Weeknd. От лица этого артиста я сказал все, что мог, — заявил Эйбел.

О причинах такого решения артист прямо не сказал — возможно, музыкант хочет, чтобы The Weeknd ушел со сцены на пике своей популярности.

Напомним, что 22 марта The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу с двумя рекордами. Так, он достиг наибольшего количество ежемесячных слушателей на Spotify, а также имеет более 100 млн активных слушателей в месяц.

Еще в 2016 году музыкант имел самый популярный альбом в Spotify и дольше всех держался в чартах Billboard’s Hot 100.