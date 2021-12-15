Российский артист Григорий Лепс во второй раз за неделю загремел в больницу. Ему понадобилась помощь психиатра.

В первый раз он оказался в больнице в нетрезвом состоянии. Артист вел себя буйно и неадекватно. Тогда врачам пришлось предложить ему помощь психиатров, которые хотели направить певца в реанимацию.

Медики ему прописали сильнодействующие препараты. Также артиста направляли на лечение в специализированную больницу. Однако Григорий отказался.

Буквально день спустя его снова госпитализировали. Причина точно такая же — сильное алкогольное опьянение. Последнюю ночь он провел в больнице.

Помимо того что Лепсу нужна психологическая помощь, врачи также подозревают у него гипертонический криз.

Кстати, недавно стало известно, что Лепс расстается со второй женой Анной Шапликовой после 20 лет брака. Возможно, именно это на него так повлияло.

Инициатором разрыва отношений стала Анна, подавшая на развод еще в середине ноября 2021 года. Ранее говорилось, что пара разрывает брак мирно, без интриг и скандалов.