21 січня у світі відзначають одне з наймиліших та найдобріших свят – День обіймів.

Факти ICTV розпитали в українських знаменитостей, із ким, як і коли вони люблять обійматися.

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт зазначила, що обожнює обійматися зі своїми рідними: з дітьми, з чоловіком, з батьками.

– Для мене обійми – це щось таке тепле, сімейне, особисте. Це те відчуття, коли ти обійнявся – і тепло розійшлося по тілу. Тобто це процес єднання, любові й передачі енергії одне одному. Тому я дуже люблю з дітьми заснути в обіймах або хоча б полежати так. А от обійматися з незнайомими людьми я не дуже люблю, тому що ти не відчуваєш цієї синергії, – зазначила Оксана Гутцайт.

Відома співачка Аліна Гросу поділилася, що вона дуже любить обійми. Проте все залежить від того, наскільки близька людина перебуває поряд.

– Для мене скоріше це звичайний, приємний момент, але в деяких випадках і інтимно-сакральний. Все відносно, дивлячись, які обійми: є дружні, є з близькими людьми, з батьками. Якщо незнайома людина зі мною хоче обійнятися, то трохи некомфортно почуваюся. Але з шанувальниками я дуже часто обіймаюся, адже такий зв’язок зі слухачами важливий і для них, і для мене, – розповіла Аліна Гросу.

Ведуча реаліті Ревізори на порозі на Новому каналі Ганна Жижа зізналася, що обійми для неї дуже важливі, бо вона людина тактильна.

– Коли довго не бачуся з рідними й не можу їх обійняти, починаю фізично страждати. У мене навіть є худі з написом: Йди обійму. Я готова віддавати своє тепло та ділитись енергією з близькими постійно, – зазначила телеведуча.

За її словами, обійми, які вона запам’ятає на все життя – це обійми з бабусею після двомісячного локдауну.

– Тоді я не могла бачитись із бабусею, якій 90 років. Адже переживала, аби вона не захворіла. В той час лише привозила їй продукти та залишала під дверима. І щойно послабили карантинні обмеження, одягнула кілька масок та відразу приїхала до неї. Ох я тоді затискала свою бабусю. А ще найбажаніші для мене обійми з друзями, які мешкають за кордоном. Бо бачимось з ними украй рідко. До речі, в психології є така техніка, як контейнування емоцій. Суть в тому, аби обмінятись з людьми позитивною енергією, щоб обом стало добре. Я за такі обіймашки! – заявила Ганна Жижа.

Також гарним способом передати позитивну енергію вважає обійми лідер гурту Беz обмежень Сергій Танчинець.

– Я добре ставлюся до обіймів, люблю обійматися з рідними та близькими мені людьми. Для мене це буденність, і вважаю, що люди повинні це робити частіше. Тому що це обмін позитивними емоціями та гарною енергетикою. При вихованні дітей обійми, як на мене, взагалі невід’ємна частина, – переконує рокер.

Проте він додав, що йому не подобається, коли поводяться фамільярно. До речі, на таку поведінку фанів жаліються багато артистів, хоча це елементарна неповага не те що до музиканта, а взагалі до людини.

– А от коли незнайомі мені люди поводяться фамільярно, ніби ми вчора разом хрестили дітей (сміється), мене це трохи дратує. Але коли у мене просять фото чи щось підписати, я не відмовляю, і обійнятися ми теж можемо, – зазначив Сергій.

Шеф та експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов впевнений, що любов та обійми творять чудеса. До речі, наших обіймів потребують не лише близькі люди, а й тваринки, адже вони також члени сім’ї.

– Приклад цьому моя улюблениця Анфіса. Колись вона була худою і полохливою бродячою собакою з пошкодженою лапою. Ми забрали її з вулиці, зробили операцію, видалили стегно. Підозрюю, що під час бездомного життя її ображали, бо вона була дуже ляклива. Боялася різких звуків, людей, машин. Надворі зіщулювалася, я брав її на руки, обіймав і ніс додому. А вона чималенька собачка, – розповідає Алекс Якутов.

Він додав, що Анфіса на руках заспокоювалася. З часом з полохливої вуличної собаки вона перетворилася на домашню улюбленицю.

– Згодом наші з дружиною тепло та терпіння повернули її довіру. З дикої вуличної собаки вона перетворилася на домашню улюбленицю, перестала лякатися всього на світі, набрала вагу. В її очах з’явилися спокій та щастя. Досі, коли я приходжу додому, якщо не обійму, їй стає тривожно. Тож це вже стало ритуалом. Обійми з тваринами – крутий антистрес як для домашніх улюбленців, так і для їхніх господарів, – підсумував Якутов.

Ведуча шоу Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій заявила, що любить обійми, адже це найпростіший спосіб виразити свою любов і підтримку.

– Я вважаю, що цей тілесний контакт – найпростіше, що ми можемо подарувати людині. Під час обіймів на хімічному рівні виробляється гормон окситоцин. Він підвищує відчуття захищеності, спокою, задоволення від життя, знижує відчуття тривожності, можливо, навіть страху. Тому для мене суперважливо обійматися. Я б навіть сказала життєво важливо, тому що я дійсно відчуваю себе більш захищеною, впевненою, спокійною і розумію, що те саме я можу дарувати іншій людині, яку я можу і хочу обійняти, – зазначила ведуча.

Зорій переконує, що іноді нам потрібні лише обійми.

– Іноді нам потрібно, щоб нас просто обійняли. Не допомагали, не вирішували наші проблеми, не давали поради, а просто обійняли. Це ж насправді така елементарна підтримка, яка доступна абсолютно кожному. Хоча насправді є люди, які ненавидять обійми, навіть не люблять, коли їх торкаються. Я точно не з таких, – додала Юлія.

Також ведуча розповіла про обійми, які ніколи не забуде.

– Обійми, які я не можу забути, навіть з погляду відчуттів того, як пахла людина, якою була на дотик її шкіра – це, звичайно, обійми з мамою. Тому що я вже доросла, мами немає, але я дуже-дуже яскраво пам’ятаю до нюансів ці обійми. Ось цей обмін енергією, це відчуття спокою. Звичайно, ці обійми для мене найважливіші й такі бажані, – розповіла Зорій.

Учасник Improv Live Show на Новому каналі Володимир Шумко зазначив, що він обожнює обійми.

– Вважаю, що обіймашки – найкраща передача енергії, найкращий контакт з людиною, яку любиш чи з якою дружиш. Це ж головна мова тіла! Коли у когось стрес чи поганий настрій, підійди й обійми. Та людина заспокоїться, і все буде добре. А обійми під час сексу? Вони ж не просто так! (усміхається). Взагалі, обіймай не лише людей. Собаки і котики теж потребують цього контакту. Також можна обіймати дерева. Раджу це робити, бо під час тактильного контакту енергія не лише віддається, а й отримується. Хочеш відчути силу землі? Обійми стовбур дерева, постій так хвилинки дві. Одразу відчуєш кайф і задоволення! – заявив Шумко.