21 января в мире отмечают один из самых милых и добрых праздников — День объятий.

Факты ICTV расспросили у украинских знаменитостей, с кем, как и когда они любят обниматься.

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт отметила, что любит обниматься со своими родными: с детьми, с мужем, с родителями.

— Для меня объятия – это что-то такое теплое, семейное, личное. Это то чувство, когда ты обнялся – и тепло разошлось по телу. То есть это процесс единения, любви и передачи энергии друг другу. Поэтому я очень люблю с детьми уснуть в объятиях или хотя бы полежать так. А вот обниматься с незнакомыми людьми я не очень люблю, потому что ты не чувствуешь эту синергию, — отметила Оксана Гутцайт.

Известная певица Алина Гросу поделилась, что она очень любит объятия. Однако все зависит от того, насколько близкий человек находится рядом.

— Для меня скорее это обыденный, приятный момент, но в некоторых случаях и интимно-сакральный. Все относительно, смотря, какие объятия: есть дружеские, есть с близкими людьми, с родителями. Если незнакомый человек со мной хочется обняться, то немного некомфортно себя чувствую. Но с поклонниками я очень часто обнимаюсь, ведь такая связь со слушателями важна и для них, и для меня, — рассказала Алина Гросу.

Ведущая реалити Ревизоры на пороге на Новом канале Анна Жижа призналась, что объятия для нее очень важны, потому что она человек тактильный.

— Когда долго не вижусь с родными и не могу их обнять, начинаю физически страдать. У меня даже есть худи с надписью: Иди обниму. Я готова отдавать свое тепло и делиться энергией с близкими постоянно, — отметила телеведущая.

По ее словам, объятия, которые она запомнит на всю жизнь – это объятия с бабушкой после двухмесячного локдауна.

— Тогда я не могла видеться с бабушкой, которой 90 лет. Ведь переживала, чтобы она не заболела. В то время только привозила продукты и оставляла под дверью. И как только ослабили карантинные ограничения, надела несколько масок и сразу приехала к ней. Ох я тогда затискала свою бабушку. А еще самые желанные для меня объятия с друзьями, проживающими за границей. Потому что видимся с ними очень редко. Кстати, в психологии есть такая техника, как контейнирование эмоций. Суть в том, чтобы обменяться с людьми положительной энергией, чтобы обоим стало хорошо. Я за такие объятия! – заявила Анна Жижа.

Также хорошим способом передать положительную энергию считает объятия лидер группы Беz обмежень Сергей Танчинец.

— Я хорошо отношусь к объятиям, люблю обниматься с родными и близкими мне людьми. Для меня это обыденность, и считаю, что люди должны это делать чаще. Потому что это обмен положительными эмоциями и хорошей энергетикой. При воспитании детей объятия, мне кажется, вообще неотъемлемая часть, — убеждает рокер.

Однако он добавил, что ему не нравится, когда люди ведут себя фамильярно. Кстати, на такое поведение фанов жалуется много артистов, хотя это элементарное неуважение не то что к музыканту, а вообще к человеку.

— А вот когда незнакомые мне люди ведут себя фамильярно, будто мы вчера вместе крестили детей (смеется), меня это немного раздражает. Но когда у меня просят фото или что-нибудь подписать, я не отказываю, и обняться мы тоже можем, — отметил Сергей.

Шеф и эксперт реалити На ножах на новом канале Алекс Якутов уверен, что любовь и объятия творят чудеса. Кстати, наших объятий требуют не только близкие люди, но и питомцы, ведь они тоже члены семьи.

— Пример тому моя питомица Анфиса. Когда-то она была худой и пугливой бродячей собакой с поврежденной лапой. Мы забрали ее с улицы, сделали операцию, удалили бедро. Подозреваю, что во время бездомной жизни ее обижали, потому что она была очень пугливой. Боялась резких звуков, людей, машин. На улице съеживалась, я брал ее на руки, обнимал и нес домой. А она немаленькая собачка, — рассказывает Алекс Якутов.

Он добавил, что Анфиса на руках успокаивалась. Со временем из пугливой уличной собаки она превратилась в домашнюю любимицу.

— Со временем наши с женой тепло и терпение вернули ее доверие. Из дикой уличной собаки она превратилась в домашнюю любимицу, перестала пугаться всего на свете, набрала вес. В ее глазах появились спокойствие и счастье. До сих пор, когда я прихожу домой, если не приобниму, ей становится тревожно. Поэтому это уже стало ритуалом. Объятия с животными – крутой антистресс как для питомцев, так и для их хозяев, — подытожил Якутов.

Ведущая шоу Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий заявила, что любит объятия, ведь это самый простой способ выразить свою любовь и поддержку.

— Я считаю, что этот телесный контакт – самое простое, что мы можем подарить человеку. Во время объятий на химическом уровне вырабатывается гормон окситоцин. Он повышает чувство защищенности, спокойствия, удовольствия от жизни, снижает чувство тревожности, возможно, даже страха. Потому для меня суперважно обниматься. Я бы даже сказала жизненно важно, потому что я действительно чувствую себя более защищенной, уверенной, спокойной и понимаю, что то же самое я могу дарить другому человеку, которого я могу и хочу обнять, — отметила ведущая.

Звезда убеждает, что иногда нам нужны только объятия.

— Иногда нам нужно, чтобы нас просто обняли. Не помогали, не решали наши проблемы, не давали совета, а просто обняли. Это на самом деле такая элементарная поддержка, которая доступна абсолютно каждому. Хотя действительно есть люди, которые ненавидят объятия, даже не любят, когда их касаются. Я точно не из таких, – добавила Юлия.

Также ведущая рассказала об объятиях, которые никогда не забудет.

— Объятия, которые я не могу забыть, даже с точки зрения ощущений того, как пах человек, какой была на ощупь его кожа – это, конечно, объятия с мамой. Потому что я уже взрослая, мамы нет, но я очень ярко помню до нюансов эти объятия. Вот этот обмен энергией, это чувство покоя. Конечно, эти объятия для меня самые важные и столь желанные, — рассказала Зорий.

Участник Improv Live Show на Новом канале Владимир Шумко отметил, что он обожает объятия.

— Считаю, что объятия – лучшая передача энергии, лучший контакт с человеком, которого любишь или с которым дружишь. Это же главный язык тела! Если у кого-то стресс или плохое настроение, подойди и обними. Человек успокоится, и все будет хорошо. А объятия во время секса? Они ведь не просто так! (улыбается). Вообще, обнимай не только людей. Собаки и котики тоже нуждаются в этом контакте. Также можно обнимать деревья. Советую это делать, потому что при тактильном контакте энергия не только отдается, но и получается. Хочешь почувствовать силу земли? Обними ствол дерева, постой так минутки две. Сразу почувствуешь кайф и удовольствие! – заявил Шумко.