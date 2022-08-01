Український модельєр Андре Тан нарвався на критику через спілкування російською мовою. Дизайнер закликав хейтерів не нападати на своїх, зазначивши, що важко зараз усім.

За словами Андре Тана, останнім часом він отримує велику кількість образливих повідомлень у зв’язку з російською мовою на його акаунті в Instagram.

– Чому людина повинна думати і бачити світ так, як бачите його ви? Я українець, родом із Харкова. Розмовляв усе життя російською мовою. Перестаньте піднімати тему мови в соцмережах. У нашій вільній країні відсутня ця проблема! Не кусайте своїх же! – написав дизайнер.

Він додав, що вміє справлятися з подібною поведінкою людей, але іншу людину такими діями можна довести до краю.

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