Шарф — неотъемлемый атрибут зимнего гардероба. Им можно разнообразить свой образ и сделать его более стильным, кроме того — это тепло.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно носить шарф и дал полезные рекомендации.

Кутюрье детально рассказал об ошибках, которые делают при сочетании шарфов с одеждой. Например, шарф-труба поверх обтягивающего верха.

— Шарф-труба — большой вязанный аксессуар. Кто его придумал сочетать с узким свитером? Это раза в полтора увеличивает вашу шею, да и выглядит просто нелепо, — подчеркнул Андре Тан.

Дизайнер сказал, что если вам нравится эта модель, то нужно выбирать шарф из тонкой пряжи, который можно легко спрятать под верхнюю одежду.

Также не следует сильно затягивать шарф на шее или завязывать в тугой узел короткую дутую модель, поскольку это искажает пропорции в образе.

— Я рекомендую выбрать широкий шарф и набросить его поверх пальто — вы будете сама элегантность, — отметил Андре Тан.

Слишком большой шарф уменьшит ваш рост в два раза. Не нужно его обматывать во круг шеи, особенно невысоким девушкам.

— Гораздо изящнее и актуальнее шарф будет смотреться под ремешком, в стиле пончо или кейпа, — сказал дизайнер.

Ошибку можно допустить и при сочетание шарфа и шапки — неразрывные друзья, которые должны дополнять друг друга.

— Хотите надеть фактурную вязаную шапку и тоненький шарфик? Не лучшая идея! Тем не менее, комплект шапка и шарф одного цвета и фактуры уже не модны. Экспериментируйте, — подчеркнул Андре Тан.

Одна из главных ошибок — неправильный цвет шарфа. Есть два правила. Первое — шарф должен быть единственным ярким акцентом в образе, повторяя цвет одного из элементов лука (кроме шапки).

Второе — цвет шарфа влияет на восприятие тона вашего лица. Если вы почти не краситесь, то яркие шарфы вам противопоказаны, особенно синий и красный, они лишь подчеркнут покраснения и синяки под глазами. Лучше отдать предпочтение натуральным пастельным оттенкам, которые придадут лицу свежести.