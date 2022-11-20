Сапоги — незаменимый аксессуар, который активно используется миллионами женщин во время смены поры, и даже зимой. Их разновидность заставляет многих задуматься о том, какие из видов сапогов популярные сейчас.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие ботинки будут модными зимой 2022-2023 годов.

Так, первыми в строчке по мнению дизайнера — споги-трубы.

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— От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом, — советует Андре.

Вторая строчка за сапогами-чулками. Они выглядят как комбинация чулков и ботинков, и плотно прилегают к ноге. Отлично подойдут для тех, кто хочет акцентировать внимание на стройности — рекомендуется к ним использовать трикотажные платья и мини-юбки.

Третье место за классическими челси.

— Советую носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра — челси с квадратным носком, как на показах Tod’s, Ferragamo и Jil Sander, — считает Тан.

Четвертое место за жокейскими сапогами. По заявлению дизайнера, конная эстетика сейчас в моде. Они отлично подойдут под воздушные платья и стеганые куртки. Можно попробовать с трикотажными костюмами, или даже офисным дресс-кодом.

Последнее место за сапогами на платформе. Андре уверяет, что они стали популярными после туфель куклы Bratz от Versace. Теперь платформа снова в моде, и дизайнеры взялись за создание уникальных сапог.

Ранее Андре Тан рассказал, как правильно носить шарф. Так, его не стоит сильно затягивать, или же завязывать в тугой узел. Если выбрать слишком большой шарф, то визуально он сделает вас намного ниже, и об этом стоит помнить.