Співачка Віра Брежнєва вперше підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе після майже восьми років шлюбу. Про це зірка заявила в Instagram.

Так, чутки про те, що Брежнєва розлучилася з Меладзе, ходять уже давно, але тільки зараз вони отримали підтвердження від самої співачки. Примітно, що про це Віра заявила на тлі виходу нового альбому.

– Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика і голос… усе це в моєму першому мініальбомі українською Дякую, – заявила артистка.

Також Віра показала свої знімки з життя – як студійні, так і прості з відпочинку та подорожей.

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Користувачі мережі відреагували на слова про розлучення з Меладзе:

Віро, ви розумничка, все правильно робите.

Проживаю зараз розлучення, і Ваші пісні дають душевний спокій і натхнення жити далі і насолоджуватися життям.

Натхнення Вам і любові.

Нагадаємо, що і сама Брежнєва підігрівала чутки про розлучення. Ще в листопаді 2022 року вона говорила про продюсера Костянтина Меладзе, не назвавши його чоловіком. Щоправда, на здогадки та припущення шанувальників вона ніяк не відреагувала.