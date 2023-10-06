Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Теперь официально: Вера Брежнева развелась с Константином Меладзе

6 октября 2023, 12:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Брежнева
Источник: Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе спустя почти 8 лет брака. Об этом звезда заявила в Instagram.

Так, слухи о том, что Брежнева развелась с Меладзе, ходят уже давно, но только сейчас они получили подтверждение от самой певицы. Примечательно, что об этом Вера заявила на фоне выхода нового альбома.

— Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… все это в моем первом мини-альбоме на украинском Дякую, — заявила артистка.

Также Вера показала свои снимки из жизни — как студийные, так и простые из отдыха и путешествий.

Сейчас смотрят

Пользователи сети отреагировали на слова о разводе с Меладзе:

  • Вера, вы умничка, все правильно делаете.
  • Проживаю сейчас развод, и Ваши песни дают душевный покой и вдохновение жить дальше и наслаждаться жизнью.
  • Вдохновения Вам и любви.

Напомним, что и сама Брежнева подогревала слухи о разводе. Еще в ноябре 2022 года она говорила о продюсере Константине Меладзе, не назвав его мужем. Правда, на предположения и догадки фанатов она не отвечала.

Читайте также:
Теперь официально: Вера Брежнева развелась с Константином МеладзеВера Брежнева продолжает зарабатывать деньги в России — СМИ

Теги
Вера Брежнева Константин Меладзе
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь