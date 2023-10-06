Певица Вера Брежнева впервые подтвердила развод с Константином Меладзе спустя почти 8 лет брака. Об этом звезда заявила в Instagram.

Так, слухи о том, что Брежнева развелась с Меладзе, ходят уже давно, но только сейчас они получили подтверждение от самой певицы. Примечательно, что об этом Вера заявила на фоне выхода нового альбома.

— Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… все это в моем первом мини-альбоме на украинском Дякую, — заявила артистка.

Также Вера показала свои снимки из жизни — как студийные, так и простые из отдыха и путешествий.

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Пользователи сети отреагировали на слова о разводе с Меладзе:

Вера, вы умничка, все правильно делаете.

Проживаю сейчас развод, и Ваши песни дают душевный покой и вдохновение жить дальше и наслаждаться жизнью.

Вдохновения Вам и любви.

Напомним, что и сама Брежнева подогревала слухи о разводе. Еще в ноябре 2022 года она говорила о продюсере Константине Меладзе, не назвав его мужем. Правда, на предположения и догадки фанатов она не отвечала.