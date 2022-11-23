Співачка Віра Брежнєва підігріла чутки про розлучення з Костянтином Меладзе. Артистка звернулася до нього як до музичного продюсера і композитора, не назвавши його чоловіком.

Днями Меладзе оприлюднив у своєму Instagram дитяче фото Віри, підписавши його: 22.11. Любов врятує світ, додавши емодзі у вигляді червоного серця. Шанувальники вирішили, що таким чином продюсер вирішив привітати дружину з річницею одруження, але виявилося, що це не так.

Співачка нічого не відповіла на пост чоловіка, проте звернулася до нього в своїх Instagram-stories. Як стало відомо з її реакції, 20 років тому вона прийшла в гурт ВІА Гра.

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– Ось уже 20 років. 20 років тому я пройшла кастинг у гурт ВІА Гра, що, природно, докорінно змінило моє життя. Рік тому в цей день я влаштувала день спогадів в stories, з гумором, і вам всім сподобалося. Чи знала я, що через рік у мене буде зовсім інший настрій… Ні. Тому сьогодні спогади… Стільки всього було за ці 20 років, але як же важливо всі ці роки залишатися вірною самій собі, – написала Брежнєва.

Тут вже вона і згадала Меладзе, подякувавши йому як кращому композитору і продюсеру, проте чоловіком називати не стала.

Нагадаємо, чутки про розлучення Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе точаться вже давно. За заявою ЗМІ, це сталося ще влітку 2022 року. Самі ж артисти жодних коментарів з цього приводу не давали.