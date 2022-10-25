Британський актор Генрі Кавілл підтвердив своє повернення до ролі Супермена у кіновсесвіті коміксів DC. Своє відеозвернення він опублікував у соцмережах для фанатів, чим багатьох точно порадував.

– Я хотів дочекатись кінця вихідних, перш ніж публікувати це. Хотів дати всім вам можливість переглянути Чорного Адама. Але тепер, коли багато хто з вас подивився картину, я хотів зробити це офіційно: я повернувся як Супермен, – заявив актор у відеозверненні.

Артист заявив, що це оголошення – початок чогось більшого. Генрі натякнув, що фанати побачать його у ролі Кента Кларка ще неодноразово. Щоправда, артист не розповів безпосередньо про майбутні проєкти Warner Bros. або фільми про Супермена, які вже перебувають у розробці. Та й сама кінокомпанія не поспішає розкривати усі карти. Ймовірно, що на нас чекає повноцінний сольний проєкт героя в плащі.

Цілком можливо, що Герні Кавілла ми побачимо у ролі Супермена у фільмі Флеш, де також з’явиться і Бен Аффлек у ролі Бетмена. Фільм планують показати публіці вже влітку 2023 року.

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Зовсім нещодавно Marvel показала продовження свого кіновсесвіту – вийшов трейлер фільму Людина-мураха та Оса: Квантоманія. Супергеройський екшен буде третім сольником колишнього злочинця Скотта Ленга, якого грає Пол Радд. Він став супергероєм Людиною-мурахою.