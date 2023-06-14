В Берлине возбудили уголовное дело против солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна. Артиста обвинили в сексуальном насилии, и теперь инцидентом заинтересовались власти Германии.

По данным местных СМИ, дело завели по статье Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование. Примечательно, что разбирательство ведут сразу по двум делам — одно поступило в полицию, а другое — в прокуратуру.

Ранее в сексуальных домогательствах Линдеманна обвинила ирландка Шелби Линн. Девушка побывала на закрытой вечеринке после концерта Rammstein Вильнюсе и там как будто столкнулась с насилием.

Как оказалось, на вечеринке были участники группы, и ее пригласили присоединиться. Шелби утверждает, что после вечернего отдыха у нее были синяки на теле, но она не помнит, как они появились. Девушка уверена, что ей что-то подсыпали — синяки выглядят так, будто ее крепки хватали руками.

Участники Rammstein отреагировали на обвинения на фоне громкого скандала, заявив, что такого быть не могло и официальных расследований по делу просто нет.

Вполне возможно, что правоохранительные органы Германии ведут дело именно по этому инциденту.