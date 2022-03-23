Українські музичні гурти Moзgi та Без обмежень прибрали зі своїх назв літеру Z. Раніше колективи іменувалися як Моzги та Беz обмежень.

Про це гурти заявили в своїх Instagram. Ба більше, Moзgi змінили не лише назву гурту, але й перейменували продюсерський центр на Moзgi group. Вони зазначили, що засуджують нелюдські злочини, які Росія вчиняє щодо українського народу.

– Ми солідарні з українською армією, воїнами та всіма жертвами цієї кривавої війни з боку Росії. Тому ми прибираємо зі свого логотипу букву Z – символ ворога та зла, – заявили Moзgi.

Також вони додали, що вся їхня команда щодня підтримує близьких та країну. Робить усе, що наближає до перемоги та вірить, що Україна буде вільна та переможе.

Без обмежень також заявили, що змінюють свій логотип, який тепер став ще кращим.

– Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо жодним чином асоціюватися з тими, хто знищує нашу державу та наших людей. Слава Україні! – написав колектив.

Літера Z наразі прирівнюється до свастики, оскільки вона є символом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також російські агресори малюють її на своїй техніці.