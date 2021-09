У англійської телеведучої, моделі й експерта у сфері моди Трінні Вудолл випали груди в прямому ефірі. Зірка не помітила, як у неї розстебнувся бюстгальтер.

56-річна Трінні вирішила провести для підписників прямий ефір, оскільки хотіла продемонструвати своє перевтілення. Однак все пішло не так, як планувала телеведуча.

Вудолл почала знімати кофту, не помітивши того, що її бюстгальтер розстебнутий. Таким чином, в кадрі перед підписниками з’явилися абсолютно голі груди зірки. Згодом Трінні видалила прямий ефір із Instagram, проте було запізно. Відео вже встигло поширитися мережею.



У своєму Instagram Трінні регулярно ділиться з підписниками корисними порадами про моду, публікуючи відеоролики.

Також телеведуча є автором і співавтором багатьох книг, в яких містяться поради щодо стилю. Деякі з них стали бестселерами в Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах Америки, а за книгу What Not to Wear Вудолл навіть отримала британську премію.

Крім того, фешн-експерт випустила лінійку коригувальних трусиків Trinny & Susannah’s Original Magic Knickers. Вони продаються в понад ніж 30 країнах світу.