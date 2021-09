У английской телеведущей, модели и эксперта в области моды Тринни Вудолл выпала грудь в прямом эфире. Звезда не заметила, как у нее расстегнулся бюстгальтер.

56-летняя Тринни решила провести для подписчиков прямой эфир, поскольку хотела продемонстрировать свое преображение. Однако все пошло не так, как планировала телеведущая.

Вудолл начала снимать кофту, не заметив того, что ее бюстгальтер расстегнут. Таким образом в кадре перед подписчиками появилась совершенно голая грудь звезды. После Тринни удалила прямой эфир из Instagram, однако было поздно. Видео уже успело распространиться в сети.



В своем Instagram Тринни регулярно делится с подписчиками полезными советами про моду, публикуя видеоролики.

Также телеведущая является автором и соавтором множества книг, в которых содержатся советы по стилю. Некоторые из них стали бестселлерами в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки, а за книгу What Not to Wear Вудолл и вовсе получила британскую премию.

Кроме того, фэшн-эксперт выпустила линейку корректирующих трусиков Trinny & Susannah’s Original Magic Knickers. Они продаются в более чем 30 странах мира.