Український співак Monatik запідозрив у плагіаті американського репера 50 Cent. Артист порівняв капелюхи для балету зі свого шоу в Олімпійському чотири роки тому та цьогорічного виступу 50 Cent під час Final Lap tour.

– Коли мої улюблені капелюхи із 2019-го телепортуються у Candy Shop в 2023-му, – прокоментував побачене Monatik.

На відео можна оцінити, наскільки схожі капелюхи в обох шоу. Підписники Дмитра Монатика одразу заявили, що це плагіат.

– Повторюха-муха, – висловився в бік американського репера телеведучий Олексій Дурнєв.

Дружину українського співака Ірину Монатик коментар Дурнєва насмішив, та й сама вона також не змовчала.

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– Ось і настали ті часи коли світові зірки копіюють українського Monatik! Шоу дійсно було легендарним! Раді, що їх це так надихнуло в 2023-му! Дуже пишаюсь нашими, – зазначила Ірина.

Згодні в тому що це аж надто підозріло й інші шанувальники Дмитра Монатика. Вони підтримали думку улюбленого артиста в коментарях.

У вас шоу з використанням капелюхів ефектніше, естетичніше, яскравіше і естетичніше за копію. Плагіат і навіть нема з чим порівнювати!

Мені здається, що шоу-балет у вас, Дмитро, навіть яскравіше та професійніше!

Коли хотів здивувати та зробити гарне шоу, але щось пішло не так.

Тому, що наші думають своєю головою. Наші – винахідники. Наші – новатори. Поки інші наслідують, наші вже вигадують нове, вражаюче і неймовірне.

Там ще на Super Bowl вагон з пілонами підозріло схожий на виступі 50 cent зʼявився.

Дехто з фанатів навіть затегав американського репера в коментарях, вимагаючи пояснень.