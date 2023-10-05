Украинский певец Monatik заподозрил в плагиате американского рэпера 50 Cent. Артист сравнил шляпы для балету на своем шоу в Олимпийском четыре года назад и нынешнем выступлении 50 Cent во время Final Lap tour.

— Когда мои любимые шляпы из 2019-го телепортируются в Candy Shop в 2023-м, — прокомментировал увиденное Monatik.

На видео можно оценить на сколько похожи шляпы в обоих шоу. Подписчики Дмитрия Монатика сразу заявили, что это плагиат.

— Повторюха-муха, — высказался в сторону американского рэпера телеведущий Алексей Дурнев.

Жену украинского певца Ирину Монатик комментарий Дурнева насмешил, да и сама она также не смолчала.

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— Вот и настали те времена когда мировые звезды копируют украинского Monatik! Шоу действительно было легендарным! Рады, что их это так вдохновило в 2023-м! Очень горжусь нашими, — отметила Ирина.

Согласны в том что это уж слишком подозрительно и другие поклонники Дмитрия Монатика. Они поддержали мнение любимого артиста в комментариях.

У вас шоу с использованием шляп эффектнее, эстетичнее, ярче и эстетичнее копии. Плагиат и даже не с чем сравнивать!

Мне кажется, что шоу-балет у вас, Дмитрий, даже ярче и профессиональнее!

Когда хотел удивить и сделать хорошее шоу, но что-то пошло не так.

Потому, что наши думают своей головой. Наши — изобретатели. Наши — новаторы. Пока другие подражают, наши уже придумывают новое, впечатляющее и невероятное.

Там еще на Super Bowl вагон с пилонами подозрительно похожий на выступлении 50 cent появился.

Некоторые из фанатов даже затегали американского рэпера в комментариях, требуя объяснений.