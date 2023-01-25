Американська співачка та акторка Періс Гілтон вперше стала мамою.

Радісною новиною із шанувальниками зірка поділилася в Instagram. Вона оприлюднила фото, на якому зображена рука немовля в її руці.

– Тебе вже люблять без слів, – написала Періс під фото.

Відомо, що у 41-річної Гілтон та американського підприємця Картера Реума народився хлопчик. Ім’я його подружжя поки що не розкрило.

Зараз дивляться

– Я завжди мріяла стати матір’ю, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли одне одного. Ми так раді створити нашу сім’ю разом, і наші серця вибухають від любові до нашого хлопчика, – сказала Періс.

Найімовірніше, що дитину народила сурогатна мати. Варто також зазначити, зірка ніколи не приховувала свого бажання стати мамою, а тому говорила, що готова вдатися до ЕКЗ.

Нагадаємо, Гілтон та Реум одружилися восени 2021 року. Малюк став першою дитиною для Періс, Картер має доньку.