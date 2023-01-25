Американская певица и актриса Пэрис Хилтон впервые стала мамой.

Радостной новостью с поклонниками заезда поделилась в Instagram. Она обнародовала фото, на котором изображена рука младенца в ее руке.

— Тебя уже любят без слов, — написала Пэрис под фото.

Известно, что у 41-летней Хилтон и американского предпринимателя Картера Реума родился мальчик. Имя его супруги пока что раскрывать не стали.

Сейчас смотрят

— Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создать нашу семью вместе, и наши сердца взрываются от любви к нашему мальчику, — сказала Пэрис.

Вероятнее всего, что ребенка родила суррогатная мать. Стоит отметить, что звезда никогда не скрывала своего желания стать мамой, а потому говорила, что готова прибегнуть к ЭКО.

Напомним, Хилтон и Реум поженились осенью 2021 года. Малыш стал первым ребенком для Пэрис, у Картера есть дочь.