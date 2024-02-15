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Таїсія Повалій отримала підозру за заклики захопити Україну

15 Лютого 2024, 12:14
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Таисия Повалий

СБУ повідомила про підозру співачці та ексдепутатці Таїсії Повалій, яка закликала захопити всю територію України.

Таїсія Повалій отримала підозру

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ співачка виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

Під час інтерв’ю московському ЗМІ Повалій вихваляла російського диктатора Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

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– У вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України, – повідомили в СБУ.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності співачки на користь РФ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Оскільки Повалій перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

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Фото: Таїсія Повалій

Джерело
СБУ Офіс генпрокурора
Теги
Війна в Україні СБУ Таїсія Повалій
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