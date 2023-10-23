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На День Незалежності України. Таїсія Повалій набула громадянства РФ

23 Жовтня 2023, 11:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таисия Повалий

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій отримала російське громадянство. Тепер путіністка офіційно є громадянкою країни-агресора.

Цинізму ситуації додає те, що дата реєстрації громадянства і дата постановки на облік – 24 серпня. Тобто, у День Незалежності України. Про це розповів блогер Богдан Беспалов, оприлюднивши у своєму Telegram-каналі підтверджувальний документ.

Таисия Повалий получила гражданство РФ

Таїсія Повалій отримала громадянство РФ/Telegram-канал Богдан Беспалов

Дивуватися тому, що Повалій отримала паспорт РФ, не варто. Зрадниця вже давно окреслила свою позицію, продавшись російським рублям. Ймовірно, що паспорт України у путіністки також залишився, оскільки в країні-агресорі дозволено мати кілька громадянств.

Зараз дивляться

Артистка часто вирізняється цинічними вчинками. Так, наприклад, Таїсія Повалій продовжує співати в РФ українські пісні. Нещодавно вона виконала на пропагандистському концерті композицію Ти ж мене підманула.

Уродженку Київської області нічого не бентежить. Вона продовжує ігнорувати дії кривавого диктатора Володимира Путіна щодо її рідної країни, відвідувати окупований Луганськ і періодично поливати брудом Україну.

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Фото: Таїсія Повалій

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