У п’ятницю, 12 листопада, на телеканалі СТБ завершився дев’ятий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За серце головної героїні боролися чотири учасника – Андрій Задворний, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата. Цього тижня чоловіки знайомили Злату зі своїм холостяцьким життям.

Зустріч із колишньою та романтика

На перше побачення Злата пішла із Андрієм Задворним. Спочатку він показав Холостячці своє місце роботи – цех, де виготовляє розвивальні іграшки для дітей від 1 до 10 років. Пара навіть разом зробила пазл, який символізує їхню історію стосунків.

Потім вони поїхали в офіс Андрія, де він проводить свій робочий день та генерує ідеї для розвитку бізнесу. Там Злата неочікувано познайомилася із 6-річною дочкою Андрія та його колишньою дружиною Аліною.

Попри те, що Холостячка не була готова до такої зустрічі, жінкам вдалося знайти спільну мову. Аліна зізналася, що після розлучення з Андрієм, вони підтримують досить теплі стосунки.

Колишня дружина Задворного висловила надію на те, що Златі і Андрію вдасться побудувати сім’ю.

Також Холостячка поспілкувалася з 6-річною Кірою. Злата подарувала дівчинці скейт та дитячу косметику, чим викликала у дитини неймовірне захоплення.

– Злата, ти будеш гарною нареченою для тата, – сказала Кіра.

Потім Злата поїхала додому до Андрія. Чоловік показав їй квартиру, а також продемонстрував свої вміння гри на гітарі. Для романтичної вечері Задворний замовив їжу, проте не врахував той факт, що Злата не любить тунець. Але Холостячку це не засмутило і побачення закінчилося поцілунками.

Натяки на інтим та енергійна сальса

Максим Тарапата показав Холостячці заміський будинок, де пройшло його дитинство. Він зізнався, що мріє побудувати власний дім, де у майбутньому житиме зі Златою.

Вони поїхали на зустріч із архітектором для того, щоб спроектувати будинок. Під час візуалізації кімнат смаки пари зійшлися, тому вони отримали задоволення від процесу.

– Він бачить нас, нашу сім’ю, будинок, у якому ми живемо. У мене просто мурашки по шкірі. У нас із Максом можуть скластися стосунки, – сказала Злата.

Злата висловила занепокоїння щодо бізнесу Макса в Китаї. Її хвилює, що він житиме на дві країни і у найвідповідальніші моменти може бути відсутнім.

Також Тарапата показав Холостячці свою квартиру, де постійно натякав на інтим. Злата зазначила, що стосунки будуються не лише на сексі.

Потім Макс захотів навчити Злату танцювати сальсу. Побачення закінчилося романтичним заходом сонця і пристрастними поцілунками.

– Мені дуже підходить цей чоловік. Боюся втратити голову поряд із ним. Зараз він мені здається ідеальним. Якщо у мене є якісь сумніви, то вони стосуються пріоритетів у Макса. Час покаже, – сказала Злата.

Зимова казка та зустріч Нового року

На побаченні Андрій Хветкевич вирішив влаштувати Холостячці новорічну казку для того, щоб вона відчула атмосферу свята. Ця ідея дуже сподобалася Златі, оскільки кожного року вона відзначає Новий рік на роботі.

Спочатку чоловік запросив Холостячку на каток. Злата не дуже добре катається на ковзанах, тому Андрій із радістю допомагав їй тримати рівновагу.

Для того, щоб зануритися в атмосферу свята, Андрій і Злата разом прикрашали ялинку. Під час процесу вони розповідали один одному про сімейні різдвяні традиції та ділилися історіями із життя.

Хветкевич подарував Холостячці вишиту сукню від українського бренду. Злата вкотре відзначила його уважність, оскільки раніше вона казала, що колекціонує вишиванки.

Андрій накрив новорічний стіл та детальніше розповів їй про свою роботу. Під бій курантів вони загадали бажання.

– Мені дуже підходить спосіб життя Андрія. Він не проводить добу в офісі, не “згорає” на роботі. Він має час для сім’ї, це найголовніше. А в майбутньому, можливо, ми разом зустрінемо Новий рік у Нью-Йорку, дуже б хотілося, – зазначила Злата.

Прогулянка Львовом, бокс та зіпсований настрій

Останнє побачення Злати Огнєвіч пройшло з Дмитром Шевченком. Він запросив Холостячку у Львів, де живе вже кілька років.

Вони гуляли містом, а потім Дмитро запросив Холостячку на тренування з боксу. Воно проходило досить у жартівливій формі із поцілунками та розмовами.

Коли Дмитро привіз Холостячку у свою квартиру, у нього різко зіпсувався настрій. За словами чоловіка, його збентежив той факт, що Злата ходила на побачення з іншими чоловіками.

Також Шевченко почав хвилюватися, що його холостяцька квартира не сподобалася Златі.

– Я почувалася тут зайвою. І тільки через повагу до нього я не розвернулася і не пішла. Хоча у мене було таке бажання, – зізналася Злата.

Також Холостячку засмутило те, що Дмитро не зміг конкретно відповісти на її запитання про їхнє спільне майбутнє та розподілення сімейного бюджету.

Церемонія троянд

Злата зізналася, що ця церемонія троянд була для неї досить складною. Їй важко робити вибір, оскільки до кожного чоловіка є почуття.

Першим учасником, хто отримав троянду від Холостячки став Максим Тарапата. Потім Злата вручила бутоньєрку Андрію Задворному.

Попри те, що Андрій Хветкевич не виражає свої емоції, він також отримав троянду. А ось Дмитра Шевченка Холостячка покликала на особисту розмову.

Злата висловила свої хвилювання щодо їхнього побачення, яке закінчилося досить неоднозначно. Але вона зазначила, що це не може перекреслити ті почуття, які у неї зароджуються до Дмитра. Після цього Злата вручила йому троянду. У результаті, ніхто із чоловіків не покинув проект.