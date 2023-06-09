Существует ли дружба в окружении звезд? Однозначно. Об этом точно знают певица Мишель Андраде и исполнитель Алексей Завгородний (Позитив).

Познакомились они случайно около семи лет назад, и с тех пор всегда на связи. Своей историей дружбы Мишель и Позитив поделились эксклюзивно с Фактами ICTV.

По словам Алексея, однажды музыкальные продюсеры Потап и Вадим Лисица показали ему видео Мишель, на котором она поет. Говорит, сразу заметил в ней энергию, его заворожили ее красота и голос.

— Мне, как артисту, который также начинал с очень молодого возраста, хотелось поспособствовать рождению новой звезды — иной и неординарной. Мы с ней увиделись на студии и написали песню Amor, — вспоминает артист.

Мишель же говорит, Позитив с самого начала относился к ней с уважением, а потому они всегда находили общие темы для разговора.

— У нас очень много общих интересов. Нам интересно быть вместе, мы поддерживаем друг друга — и это от всего сердца, — отмечает певица.

Подтверждает ее слова Завгородний — говорит, их разговоры с глазу на глаз переросли в дружбу, поскольку они не были корыстными. Это были разговоры о личной жизни, а также о мечтах, которые были общими.

Хотел и хочет, чтобы Мишель была артисткой, которая кайфует от своих песен. Была самобытной и независимой, несмотря ни на что.

— Ценю в ней откровенность, эмпатию, доброту и всегда светлые эмоции, которыми она заряжает меня и всех рядом, — делится Позитив.

Андраде в свою очередь очень благодарна ему за поддержку и за то, что он всегда говорит ей правду.

Поделилась она и историей, которая больше всего ей запомнилась за годы их дружбы. Говорит, многое можно вспомнить, но мало что можно рассказать.

— Наверное, одна из самых ярких историй — это наше с Лешей путешествие в мою родную Боливию, когда мы вдвоем стали ведущими первой серии юбилейного сезона Орел и Решка. Стать ведущей этого шоу было моей мечтой. И она осуществилась, еще и в компании моего друга, — говорит Мишель.

С теплом вспоминает те времена. Во-первых, ей было очень приятно, что Леша действительно хотел посетить Боливию. Во-вторых, он один из немногих, кто теперь знаком с ее родственниками.

— Конечно, под конец съемок мы провели время с моей семьей. Как видите на фото, моему папе Позитив понравился, — добавила она.

Позитив также помнит эту историю, однако решил поделиться другой. Речь идет об их совместной песне, которая так и не вышла.

Было это около трех лет назад. Тогда они написали классный летний англо-испанский трек с латиноамериканскими мотивами.

— Люблю работать с Мишель, поскольку мы оба преданы музыке и стремимся создавать что-то действительно исключительное. Она не боится экспериментировать и идти своим путем, всегда готова работать над малейшим нюансом, чтобы сделать каждую песню особенной. Честно, Мишель для меня даже лучше Джастина Бибера, — шутя сказал он.

Пока что у них не сложилось с выпуском трека. Но вот что интересно: когда они выложили небольшой отрезок в социальных сетях, фанаты просто засыпали их комментариями. Под постами было почти четыре тысячи просьб сделать его!

Говорит, возможно, звездный час этого фита еще впереди. Актуальность он точно не потерял.