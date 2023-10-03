Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк показав, як проводить час зі своєю донькою Аріаною. Милим відео пілот поділився в Instagram.

Так, можна помітити, що дівчинка радісно бігає будинком у футболках свого батька, а потім хоче лопнути жуйку, яку Макс надув. Ролик короткий, але він передає всю радість, яку відчуває Михайлюк під час відпочинку з Аріаною.

Нагадаємо, що донька в героя реаліті від дружини – моделі Даші Хлистун. Офіційно вони одружилися ще 2021 року.

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Користувачі мережі оцінили миле відео пілота з донькою:

Татова Аріана.

Татова квіточка, мамине сонечко, солодка донечка.

Як це вона вже так ганяє? Щойно ж народилася! Як час летить. Копія мами.

Здається, ще недавно вона тільки народилася, а вже бігає, красуня. Татова і мамина радість.

Раніше Михайлюк розповів, що йому не пропонували стати пілотом F-16. Винищувачі планують передати Україні, і користувачі мережі поцікавилися, чи повертатиметься він на батьківщину, щоб використовувати свої вміння.