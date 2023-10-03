Главный герой романтического реалити Холостяк 10 Макс Михайлюк показал, как проводит время со своей дочерью Арианой. Милым видео пилот поделился в Instagram.

Так, можно заметить, что девочка радостно бегает по дому в футболках своего отца, а затем хочет лопнуть жвачку, которую Макс надул. Ролик короткий, но он передает всю радость, которую испытывает Михайлюк во время отдыха с Арианой.

Напомним, что дочь у героя реалити от жены — модели Даши Хлистун. Официально они поженились еще в 2021 году.

Сейчас смотрят

Пользователи сети оценили милое видео пилота с дочерью:

Папина Арианна.

Папин цветочек, мамино солнышко, сладкая доченька.

Как это она уже так гоняет? Только же родилась! Как время летит. Копия мамы.

Кажется, еще недавно она только родилась, а уже бегает, красавица. Папина и мамина радость.

Ранее Михайлюк рассказал, что ему не предлагали стать пилотом F-16. Истребители планируют передать Украине, и пользователи сети поинтересовались, будет ли он возвращаться на родину, чтобы использовать свои умения.