Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк сказав, що йому не пропонували стати пілотом винищувача F-16.

Якийсь час Михайлюк був в Україні після початку повномасштабної війни, проте згодом в його Instagram стали з’являтися відео і фото з кабіни літака. Він є пілотом, а також власником авіашколи.

Під одним із таких постів підписники поцікавилися, чи не думає Макс повернутися в Україну, адже нашій країні потрібні пілоти для F-16.

Зараз дивляться

Михайлюк не став ігнорувати запитання, відповівши, що йому цього не пропонували.

– Я провів сім місяців в Україні, намагаючись зробити це. Але нічого не почув у відповідь, – зазначив Макс.

Зараз чоловік за кордоном. Там він повернувся до роботи пілота цивільної авіації. Його дружина, модель Даша Хлистун разом із донькою Аріаною в Канаді.