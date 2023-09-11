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Нічого не почув у відповідь. Михайлюк сказав, чому не став пілотом F-16

11 Вересня 2023, 14:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Михайлюк
Джерело: Макс Михайлюк

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк сказав, що йому не пропонували стати пілотом винищувача F-16.

Якийсь час Михайлюк був в Україні після початку повномасштабної війни, проте згодом в його Instagram стали з’являтися відео і фото з кабіни літака. Він є пілотом, а також власником авіашколи.

Під одним із таких постів підписники поцікавилися, чи не думає Макс повернутися в Україну, адже нашій країні потрібні пілоти для F-16.

Зараз дивляться

Михайлюк не став ігнорувати запитання, відповівши, що йому цього не пропонували.

– Я провів сім місяців в Україні, намагаючись зробити це. Але нічого не почув у відповідь, – зазначив Макс.

Макс Михайлюк о том, чтобы стать пилотом F-16

Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/Cwz08RAu0TP/?hl=uk

Зараз чоловік за кордоном. Там він повернувся до роботи пілота цивільної авіації. Його дружина, модель Даша Хлистун разом із донькою Аріаною в Канаді.

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