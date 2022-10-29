Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на участие бывшей девушки в романтическом реалити Холостяк 12. Речь идет о Виктории Варлей.

Так, звезда сериала Спіймати Кайдаша не смог пройти мимо фото Виктории с первой церемонии роз, которым она поделилась в Instagram. Цымбалюк решил оставить комментарий.

— Жалко, что тебя выгонят в третьем эфире, — написал Тарас, дополнив свой комментарий смеющимися смайликами.

Виктория не стала молчать и отреагировала.

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— Я тебе больше ничего по секрету не скажу, обезьяна ты, — написала она в ответ.

Напомним, 28 октября состоялась долгожданная премьера Холостяка 12, в котором главный герой — бизнесмен Алекс Топольский. Первый выпуск прошел достаточно интересно и был полон сюрпризов.

Так, стало известно, что бывшая возлюбленная Тараса Цымбалюка будет бороться за сердце Холостяка. 37-летняя актриса рассказала, что вместе они были на протяжении трех лет, однако ужится двум актерам было трудно.