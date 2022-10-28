Довгоочікувана прем’єра Холостяка 12 сезон стартувала на СТБ 28 жовтня. Серед учасниць на першій вечірці з’явилася колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка – Вікторія.

37-річна акторка з Києва з’явилася на знайомстві з Топольським у розкішній напівпрозорій сукні з білими вставками.

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Дівчина подарувала Холостяку флешку зі своїми фільмами, а він вручив їй коробочку, яку попросив відкрити пізніше.

Після знайомства з усіма дівчатами Вікторія та Алекс вирушили на індивідуальне спілкування, під час якого разом дивилися кіно. Саме тоді дівчина зізналася, що три роки була у стосунках із Тарасом Цимбалюком. Пара познайомилась на зніманнях серіалу Суперкопи і вже за місяць почала жити разом.

– Ми сходилися і розходилися протягом трьох років, – зауважила Вікторія.

За словами дівчини, Тарас був молодшим за неї і на деякі вчинки дівчини реагував надто емоційно.

Після однієї зі сварок Вікторія прокинулась уночі від того, що хтось лізе на її балкон. Дівчину охопила паніка і вона одразу викликала поліцію. Тарас настільки розізлив Вікторію цим вчинком, що коли поліція зайшла у квартиру, дівчина стверджувала, що бачить його вперше.

– Два актори в сім’ї – це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома, – зауважила дівчина.

Дивіться онлайн 1 випуск Холостяка 12