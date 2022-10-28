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Колишня Тараса Цимбалюка боротиметься за серце Холостяка

29 Жовтня 2022, 00:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Колишня Тараса Цимбалюка боротиметься за серце Холостяка

Довгоочікувана прем’єра Холостяка 12 сезон стартувала на СТБ 28 жовтня. Серед учасниць на першій вечірці з’явилася колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка – Вікторія.

37-річна акторка з Києва з’явилася на знайомстві з Топольським у розкішній напівпрозорій сукні з білими вставками.

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Дівчина подарувала Холостяку флешку зі своїми фільмами, а він вручив їй коробочку, яку попросив відкрити пізніше.

Після знайомства з усіма дівчатами Вікторія та Алекс вирушили на індивідуальне спілкування, під час якого разом дивилися кіно. Саме тоді дівчина зізналася, що три роки була у стосунках із Тарасом Цимбалюком. Пара познайомилась на зніманнях серіалу Суперкопи і вже за місяць почала жити разом.

– Ми сходилися і розходилися протягом трьох років, – зауважила Вікторія.

За словами дівчини, Тарас був молодшим за неї і на деякі вчинки дівчини реагував надто емоційно.

Після однієї зі сварок Вікторія прокинулась уночі від того, що хтось лізе на її балкон. Дівчину охопила паніка і вона одразу викликала поліцію. Тарас настільки розізлив Вікторію цим вчинком, що коли поліція зайшла у квартиру, дівчина стверджувала, що бачить його вперше.

– Два актори в сім’ї – це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома, – зауважила дівчина.

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Дивіться онлайн 1 випуск Холостяка 12

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Алекс Топольський Холостяк
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