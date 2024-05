Співачка Мадонна влаштувала концерт із вільним входом на бразильському пляжі Копакабана. Попри спеку, 1,6 млн людей зібралися у цьому знаменитому місці Ріо-де-Жанейро, щоб побачити завершення світового туру зірки під назвою Celebration.

Не лише пляж, а й бульвар біля Копакабани був заповнений шанувальниками артистки. Багато хто чатував там годинами і навіть днями, щоб зайняти гарне місце. Фанати-багатії на своїх яхтах утворили ще одну глядацьку зону просто в океані.

Пожежники розпилювали воду перед концертом, коли температура перевищила 30 градусів за Цельсієм, щоби охолодити публіку, яка зібралася біля сцени попкоролеви. Питну воду роздавали безплатно.

Мадонна виконала усі свої хіти разом із Like a Prayer, Vogue та Express Yourself. Останній концерт у турі, що розпочався наприкінці минулого року, тривав понад дві години.

Бразильська влада посилила свою пильність щодо можливих проблем через спеку. Торік на концерті Тейлор Свіфт через теплове виснаження померла молода бразильська фанатка.

Зірка влаштувала запальне шоу з танцями в зеленій балаклаві. Не обійшлося й без відвертих і гарячих моментів, які так любить співачка. Вдягнена в червону атласну комбінацію з чорним мереживом, Мадонна пристрасно поцілувала танцівницю, що виступала топлес.

Madonna kisses topless dancer during steamy soundcheck for Celebration Tour finale in Brazilhttps://t.co/ves5RBOW54 pic.twitter.com/pJTcytlFxL

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 4, 2024