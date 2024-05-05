Співачка Мадонна влаштувала концерт із вільним входом на бразильському пляжі Копакабана. Попри спеку, 1,6 млн людей зібралися у цьому знаменитому місці Ріо-де-Жанейро, щоб побачити завершення світового туру зірки під назвою Celebration.

Мадонна дала в Ріо безплатний концерт

Не лише пляж, а й бульвар біля Копакабани був заповнений шанувальниками артистки. Багато хто чатував там годинами і навіть днями, щоб зайняти гарне місце. Фанати-багатії на своїх яхтах утворили ще одну глядацьку зону просто в океані.

Пожежники розпилювали воду перед концертом, коли температура перевищила 30 градусів за Цельсієм, щоби охолодити публіку, яка зібралася біля сцени попкоролеви. Питну воду роздавали безплатно.

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Мадонна виконала усі свої хіти разом із Like a Prayer, Vogue та Express Yourself. Останній концерт у турі, що розпочався наприкінці минулого року, тривав понад дві години.

– Ріо, ось ми тут, в найкрасивішому місці у світі – з океаном, горами та Ісусом, – сказала Мадонна шанувальникам, маючи на увазі величезну статую Христа, що встановлена на вершині гори Корковаду.

Бразильська влада посилила свою пильність щодо можливих проблем через спеку. Торік на концерті Тейлор Свіфт через теплове виснаження померла молода бразильська фанатка.

Мадонна поцілувала танцівницю під час шоу

Зірка влаштувала запальне шоу з танцями в зеленій балаклаві. Не обійшлося й без відвертих і гарячих моментів, які так любить співачка. Вдягнена в червону атласну комбінацію з чорним мереживом, Мадонна пристрасно поцілувала танцівницю, що виступала топлес.

Madonna kisses topless dancer during steamy soundcheck for Celebration Tour finale in Brazilhttps://t.co/ves5RBOW54 pic.twitter.com/pJTcytlFxL — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 4, 2024

Це вже можна назвати традицією для Celebration Tour. Під час шоу в Нью-Йорку Мадонна злилася у поцілунку з домініканською реперкою Tokischa.