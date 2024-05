Певица Мадонна устроила концерт со свободным входом на бразильском пляже Копакабана. Несмотря на жару, 1,6 млн человек собрались в этом знаменитом месте Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть завершение мирового тура звезды под названием Celebration.

Не только пляж, но и бульвар возле Копакабаны был заполнен поклонниками артистки. Многие караулили там часами и даже днями, чтобы занять хорошее место. Фанаты-богачи на своих яхтах образовали еще одну зрительскую зону прямо в океане.

Пожарные распыляли воду перед концертом, когда температура превысила 30 градусов по Цельсию, чтобы охладить публику, собравшуюся у сцены поп-королевы. Питьевую воду раздавали бесплатно.

Мадонна исполнила все свои хиты вместе с Like a Prayer, Vogue и Express Yourself. Последний концерт в туре, который начался в конце прошлого года, длился более двух часов.

Бразильские власти усилили свою бдительность в отношении возможных проблем из-за жары. В прошлом году на концерте Тейлор Свифт из-за теплового истощения умерла молодая бразильская фанатка.

Звезда устроила зажигательное шоу с танцами в зеленой балаклаве. Не обошлось без откровенных и горячих моментов, которые так любит певица. Одетая в красную атласную комбинацию с черным кружевом, Мадонна страстно поцеловала танцовщицу, которая выступала топлесс.

Madonna kisses topless dancer during steamy soundcheck for Celebration Tour finale in Brazilhttps://t.co/ves5RBOW54 pic.twitter.com/pJTcytlFxL

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 4, 2024