Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво полетів з України в Колумбію до своєї мами. Про це кулінар розповів у своєму Instagram.

– Доброго ранку, друзі. Так, я вдома – в Колумбії, – почав свою розповідь.

На знімку помітно, що позаду нього тропічні ліси.

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– Я не вірив, що скоро побачу рідних. Війна розділила світ до і після. Моїй мамі 76 років – ми вже бачили погані часи в Колумбії, коли там було небезпечно жити. Вона злиться, але каже, що пишається мною, – розповів Ектор і поділився кадрами польоту.

Після цього він записав відео зустрічі зі своєю сім’єю, а також попозував зі своїми близькими біля аеропорту.

– Таким щасливим я давно не був. Сім’я, – коротко описав свої емоції кулінар.

Найімовірніше, шеф-кухар поїхав додому на кілька тижнів, після чого повернеться в Україну, де продовжує радувати своїми кулінарними ідеями.

Нагадаємо, що раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, щоб зробив, якби знав, що завтра кінець світу. Він зазначив, що точно б зателефонував мамі та провів вечір із коханою, під час якого сказав би все, що хотів.