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Схожа на Огнєвіч чи Соловій: Ектор Хіменес-Браво показав обличчя коханої

20 Липня 2022, 13:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ектор Хіменес-Браво
Джерело: Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показав обличчя своєї таємничої коханої.

В Instagram кулінар оприлюднив фото, на якому вони лежать на ліжку. Поруч із ними – чотирилапий друг. Ектор ретельно приховує свою обраницю, проте на цьому кадрі видно її профіль обличчя.

– Сумую за нашими сімейними вечорами, – написав Хіменес-Браво.

Підписники зазначили, що давно хотіли побачити обличчя коханої шеф-кухаря. Найуважніші намагаються розглянути та шукають схожі риси з кимось із зірок.

Зараз дивляться
  • Давно хотіла побачити вашу кохану. Щастя вам. Все буде Україна.
  • Гарна пара. І собачка класна. Бажаю вам сімейного щастя.
  • Ви дуже схожі зовні з коханою. Дві половинки одного цілого.
  • Схожа на Злату Огнєвіч.
  • Чи не Христина Соловій це?
  • Хто ця чарівна незнайомка?
  • Це не Христина Соловій, не фантазуйте.
  • Покажіть її вже, Екторе! – Пишуть у коментарях.

Раніше Ектор уже ділився фото з коханою. Тоді він оприлюднив кадр, на якому вони стоять біля вікна та обіймаються. Обличчя дівчини не видно.

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Ектор Хіменес-Браво
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