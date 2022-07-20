Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показав обличчя своєї таємничої коханої.

В Instagram кулінар оприлюднив фото, на якому вони лежать на ліжку. Поруч із ними – чотирилапий друг. Ектор ретельно приховує свою обраницю, проте на цьому кадрі видно її профіль обличчя.

– Сумую за нашими сімейними вечорами, – написав Хіменес-Браво.

Підписники зазначили, що давно хотіли побачити обличчя коханої шеф-кухаря. Найуважніші намагаються розглянути та шукають схожі риси з кимось із зірок.

Зараз дивляться

Давно хотіла побачити вашу кохану. Щастя вам. Все буде Україна.

Гарна пара. І собачка класна. Бажаю вам сімейного щастя.

Ви дуже схожі зовні з коханою. Дві половинки одного цілого.

Схожа на Злату Огнєвіч.

Чи не Христина Соловій це?

Хто ця чарівна незнайомка?

Це не Христина Соловій, не фантазуйте.

Покажіть її вже, Екторе! – Пишуть у коментарях.

Раніше Ектор уже ділився фото з коханою. Тоді він оприлюднив кадр, на якому вони стоять біля вікна та обіймаються. Обличчя дівчини не видно.