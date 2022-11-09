Эктор Хименес-Браво поддержал украинцев накануне холодной зимы: Нам это точно по силам

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поддержал украинцев, которые готовятся к холодной зиме на фоне войны.

Эктор опубликовал снимок в Instagram, на котором укатанный в плед показывает средний палец, а на переднем плане горит свеча. Так повар показал, что он вместе с украинцами сталкивается с терроризмом со стороны РФ — многие остались без света, и из-за этого зима может быть темной и холодной.

— Лучше одна холодная зима, чем вся жизнь в России. Зима будет тяжелая, но это лишь одно из испытаний этой войны, и даже не главное из них, — начал свою мысль кулинар.

Так, Эктор напомнил, что на передовой нашим защитникам гораздо труднее в спальнике и окопе, чем нам в доме.

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— Не суетитесь лишний раз — закупайте свечи, газовые баллоны, фонарики на солнечных батареях, термобелье, генераторы, павербанки и все прочее. Готовьтесь, не паникуйте, нам это точно по силам, — добавил повар.

Ранее Эктор Хименес-Браво показал лицо своей возлюбленной. Повар тщательно скрывает свою избранницу, поэтому узнать, кто именно вместе со знаменитым кулинаром пока сложно. Пользователи сети подметили, что таинственная девушка похожа на Огневич.