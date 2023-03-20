Шеф-повар Эктор Хименес-Браво улетел из Украины в Колумбию к своей маме. Об этом кулинар рассказал в своем Istagram.

— Доброе утро, друзья. Да, я дома в Колумбии, — начал свой рассказ.

На снимке видно, что позади него тропические леса.

Сейчас смотрят

— Я не верил, что скоро увижу родных. Война разделила мир до и после. Моей маме 76 лет — мы уже видели плохие времена в Колумбии, когда там было опасно жить. Она злится, но говорит, что гордится мною, — рассказал Эктор и поделился кадрами полета.

После этого он записал видео встречи со своей семьей, а также попозировал со своими близкими возле аэропорта.

— Таким счастливым я давно не был. Семья, — кратко описал свои эмоции кулинар.

Скорее всего, шеф-повар уехал домой на несколько недель, после чего вернется в Украину, где продолжает радовать своими кулинарными идеями.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, чтобы сделал, если бы знал, что завтра конец света. Он отметил, что точно бы позвонил маме и провел вечер с возлюбленной, во время которого сказал бы все, что хотел.