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Таким счастливым давно не был: Эктор Хименес-Браво улетел из Украины в Колумбию к своей маме

20 марта 2023, 16:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
"Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво улетел из Украины в Колумбию к своей маме. Об этом кулинар рассказал в своем Istagram.

— Доброе утро, друзья. Да, я дома в Колумбии, — начал свой рассказ.

Ектор

На снимке видно, что позади него тропические леса.

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— Я не верил, что скоро увижу родных. Война разделила мир до и после. Моей маме 76 лет — мы уже видели плохие времена в Колумбии, когда там было опасно жить. Она злится, но говорит, что гордится мною, — рассказал Эктор и поделился кадрами полета.

После этого он записал видео встречи со своей семьей, а также попозировал со своими близкими возле аэропорта.

— Таким счастливым я давно не был. Семья, — кратко описал свои эмоции кулинар.

Ектор

Скорее всего, шеф-повар уехал домой на несколько недель, после чего вернется в Украину, где продолжает радовать своими кулинарными идеями.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, чтобы сделал, если бы знал, что завтра конец света. Он отметил, что точно бы позвонил маме и провел вечер с возлюбленной, во время которого сказал бы все, что хотел.

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